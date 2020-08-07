الباز: نقدم وسام الاحترام والتقدير لوزير التعليم.. وأطالب «الأطباء» بالاعتذار

قدم الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وسام الاحترام والتقدير باسم قناة "النهار" للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لافتا إلى أن هذا الرجل يمتلك خطة وحلما وإرادة للنهوض بالتعليم في مصر.وقال الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الجميع راهن على فشل امتحانات الثانوية العامة بسبب فيروس كورونا، ورغم ذلك تم إجراء الامتحانات وظهرت النتيجة منذ أيام.وأضاف: "إحنا مدينين لهذا الرجل بالشكر وأطالب نقابة الأطباء بتقديم اعتذار رسمي لأنهم صدروا حالة من الرعب للناس بسبب كورونا.. والحمد لله التجربة تمت وانتهت".