كمال أبو ريا: نصحت ابني بترك التمثيل وتمنيت لابنتي أن تتزوج وتبقى بالبيت

قال الفنان كمال أبو ريا، إنه يستعين بهوايته كرسام في التمثيل، متابعًا: "كنت بعمل المكياج لنفسي في أغلب الوقت، وشخصيتي في قاسم أمين رسمتها وعملت مكياجي بنفسي فيها من شنب ودقن وحاجبين".وأضاف "أبو ريا"، خلال لقائه مع الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، أنه كان يساعد ابنته "حبيبة" من ثاني أيام دراستها في كلية الفنون التطبيقية بالجامعة الألمانية، حتى إن مشاريعها كانت صعبة للغاية عليه كرسام.وأكمل: "نصحت ابني أحمد بترك التمثيل لو لم يجد نفسه فيه، لكن أداءه الفني كان مقبولًا لدى الجماهير"، مضيفًا: "ابني عنده كاريزما وروحه حلوة وطلته حلوة على الكاميرا ودمه خفيف.. وكنت صارمًا في انتقاد ابني في أخطائه الفنية".واستطرد: "ابني كمال درس هندسة اتصالات، ولا يحفز الفن، وهو شاب أكثر من محترم ومعتمد على نفسه، حتى إنه قال لي امضيلي على قرار أتمرن في فرقة صاعقة".وواصل: "لما شوفت مرمطة بنتي في اللوكيش كان نفسي متشتغلش خالص، تدلع وبس وأجوزها وتقعد في البيت، لأنها بتصعب عليا".وتابع: "ستاتنا في مصر أقويا وشايلين مسؤلية ويتشالوا على الراس ويحترموا، لأنهم بيقفوا جنب أزواجهم يساعدوهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".