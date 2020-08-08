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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مميش» يكشف كواليس إصابته بكورونا

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:54 ص
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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كشف الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، ورئيس هيئة قناة السويس السابق، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال "مميش"، في تصريحات لـ"الدستور"، "كنت في عملي بالقاهرة، وأجريت مسحة قبل عودتي للإسكندرية، وأثبتت سلبيتها، إلا أنني تعرضت لأزمة صحية بعد وصولي لمنزلي، حيث ارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير وصلت لـ39.5".

وأضاف: "ومع ارتفاع درجة الحرارة طلبت نجلتي التي تعمل طبيبة خضوعي للكشف الطبي من أحد الأطباء، وتبين إصابتي بفيروس كورونا المستجد، ورفضت الحجز بالمستشفى وفضلت العزل المنزلي".

وتابع: "شعرت بعدها بضيق في التنفس، وأجريت آشعة مقطعية والتي أثبتت سوء حالة الرئة لانتشار فيروس كورونا المستجد بها، والذي يتطلب الحجز في المستشفى، وانتقلت للعناية المركزة لمدة 24 يومًا".

وأوضح "مميش" أنه خاض معركة شرسة مع كورونا طوال 24 يومًا داخل العناية، إلى أن تعافى بفضل دعاء المصريين الشرفاء، مشيرًا إلى أن ما رآه من حب المصريين وتمنياتهم له بالشفاء كان دافعًا معنويًا له في حربه ضد كورونا، وشكر المسئولين والقيادة السياسية في الوقوف بجواره أثناء معركته ضد الفيروس.

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