حريق هائل بجبل مشغرة فى لبنان

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن حريقا هائلا شب مساء اليوم الجمعة، في جبل مشغرة، وسارع عناصر من الجيش والدفاع المدني والأهالي، إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة.وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بإرسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.وأوضحت وسائل إعلام لبنانية اتساع دائرة النيران، بسبب الرياح، حتى طالت العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمر، وانضم إلى مكافحي الحريق عناصر من الهيئة الصحية الإسلامية والبلدية ومتطوعون.