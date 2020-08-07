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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الموسيقيين» تحرر محضرًا ضد حمو بيكا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 09:03 م
حمو بيكا
حمو بيكا
أمير محمد خالد
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حرر علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش والمتابعة وخالد مغربي المشرف العام على نقابة الموسقيين، محضرا ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، لإقامة حفل داخل قرية هاسيندا وايت بالساحل الشمالي دون تصريح وآخر ليوسف ياسر كمال القائم على الحفل داخل كابينة u2 لتنظيمه حفل دون ترخيص وتصريح.

من جانبه، أكد الشريعي أن الحفل مخالف لإجراءات كورونا، وفور علم النقيب هاني شاكر به طالبنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حمو بيكا ومنظم الحفل.

وناشد القرى السياحية بفرض ضوابط داخلية لمنع إقامة هذه الحفلات دون تصريح.

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