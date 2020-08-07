الخزانة الأمريكية تجمد شركة تركية لتمويلها «داعش» الإرهابي

جمدت وزارة الخزانة والمالية الأمريكية إحدى الشركات التركية وإدراجها على قائمة الشركات الممولة للتنظيمات الإرهابية، بعد تأكدها من دعمها ماليًا ولوجسيتيًا لتنظيم «داعش» الإرهابي، وفقا لما ذكره موقع «تالا 1» التركي.وذكرت وزارة الخزانة والمالية الأمريكية، أن شركة «الراوي» التركية المملوكة لرجل الأعمال التركي محمد عدنان محمد أمين الراوي، تقدم الدعم المادي والتكنولوجي لتنظيم «داعش» الإرهابي، موضحة أنها تتعقب نشاط الشركة والعاملين بها والقائمين عليها منذ عام 2016.من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية الأمريكي ستيفن مونتشن، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل بكل حزم من أجل القضاء على تنظيم داعش، وأنه سيتم تجميد الحسابات الخاصة بتلك الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تحظر التعامل مع كيانات مثلها.