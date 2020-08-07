مذيعة لبنانية عن انفجار بيروت: «حرقتوا قلوب شعب كامل»

عبرت الإعلامية اللبنانية إيمييه صياح، عن غضبها الشديد من انفجار مرفأ بيروت موجهة رسالة شديدة اللهجة للقيادة السياسية بلبنان.وقالت إيمييه، في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "توتير": "الله يحرق قلوبكن متل ما حرقتوا قلوب أمّهات وآباء وشعب بكامله.. يا بلا قلب وبلا ضمير وبلا راس وبلا ذرّة إنسانية.. انتو لا ناس ولا حيوانات.. انتو شياطين بهيئة إنسان.. الله لا يردكم".يذكر أن انفجار مرفأ بيروت خلال دمار شامل في العاصمة بيروت، كما خلف العديد من الإصابات والقتلى والتي وصفها المحللون السياسيون بأنها تخطت أرقام ضحايا الحرب الأهلية اللبنانية.