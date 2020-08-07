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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصرع شخصين وإصابة 35 في تحطم طائرة بالهند
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:36 م
طائرة ركاب
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 35 في تحطم طائرة بالهند.
تحطمت قبل قليل، طائرة ركاب جنوب الهند، وفقا لما أوردته قناة "العربية" في نبأ عاجل.
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