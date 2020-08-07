حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كيلو «استروكس» فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الجمعة، بحبس عاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيق لحيازته كمية من مخدر الاستروكس.كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط (عاطلَين) أثناء تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1 كيلوجرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة).وبسؤال المتهمين اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي.