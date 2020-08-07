حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كيلو «استروكس» فى مدينة نصر
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:05 م
أمرت نيابة مدينة نصر أول، اليوم الجمعة، بحبس عاطلين ٤ أيام على ذمة التحقيق لحيازته كمية من مخدر الاستروكس.
كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط (عاطلَين) أثناء تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1 كيلوجرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة).
وبسؤال المتهمين اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي.
كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط (عاطلَين) أثناء تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1 كيلوجرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة).
وبسؤال المتهمين اعترفوا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي.