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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يبدأ غدًا.. عقوبة اختراق الصمت الانتخابي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:52 ص
اختراق الصمت الانتخابي
اختراق الصمت الانتخابي
نوران إمام
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بدأت الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ بعد إلغائه عام 2014، ويتم إنشاؤه من جديد وفق التعديلات الدستورية في 2019، في ضوء مهام محددة، حسبما أعلن لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ، تبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والإثنين الموافق 9 و10 أغسطس 2020، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 11 و12 أغسطس وسيتم إعلان النتيجة 19 أغسطس.

وأوضح المحامي حسن يوسف في تصريحات لـ"الدستور" معنى مصطلح الصمت الانتخابي، بأنه التوقف تماما عن جميع أنواع الدعاية الانتخابية بين مدة تتراوح بين 24 ساعة، سواء خلال وسائل الإعلام أو المؤتمرات أو مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال نشر دعاية ورقية، من أجل ترك فرصة للناخبين للتفكير والتروي في كيفية اختيار المرشحين والقائمة بطريقة صحيحة ولكي لا يتم تشتيتهم بتلك الدعاية.

وفسر المحامي حسن يوسف، أن فترة الصمت الانتخابي تستمر خلال أيام الاقتراع، ويلتزم بها المرشحون وأعضاء حملاتهم ومندوبيهم باللجان، لعدم تشتيت المواطنين على انتخاب أي مرشح خلال التصويت وداخل اللجان، وهو ما يعاقب عليه القانون بالغرامة، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكد "يوسف" أن أي شخص سيتعدى على فترة الصمت الانتخابي سيواجه بالعقوبة المحددة بالقانون وهي إما"دفع غرامة مالية أو بشطب اسمه" وأكد أنه يوجد نص قانوني تم إصداره من الهيئة الوطنية وهي مادة رقم 24 التي تنص على"ان تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل".

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