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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

صاحبة برج الأسد «أم دم خفيف».. شيماء سيف تحتفل بعيد ميلادها

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 11:33 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء دهب
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احتفلت الفنانة شيماء سيف بعيد ميلادها الـ32 برفقة زوجها محمد كارتر، وتعد شيماء سيف صاحبة برج الأسد من الفنانات اللواتي لديهن جمهور كبير وقاعدة أصدقاء كبيرة فى الوسط الفني.

و وجه محمد كارتر إلى زوجته شيماء سيف، رسالة رومانسية لها احتفالا بعيد ميلادها، وذلك عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، ونشر "كارتر" صور "سيلفي" مجمعة لهما، وعلق "كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي، ويارب العمر كله ليكي، اللهم ارزقنا بركة في العمر ونور في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق".

وفي السطور التالية، نرصد أبرز صفات شخصية برج الأسد من جانب خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي:

- صاحبة الضحكة المفعمة بالحيوية

من المعروف عن صاحبة برج الأسد أنها صاحبة ابتسامة مفعمة بالحيوية والصفاء، كما أنها تعشق المرح واللعب، وفي العادة تلفت انتباه كافة المحيطين بها.

- مبدعة بالفطرة

شخصية امرأة الأسد قوية ولديها إبداع، خاصة إذا وضعت يديها على ما يميزها من صفات وأمور، فهي شخصية لا تقبل بالتقليدية فهي دائمًا ما تبحث عن الإبداع فيما تقدم عليه من أفكار أو أعمال.

- لا تعتمد على موهبتها فقط

عادة ما نجد امرأة برج الأسد لا تعتمد على موهبتها فقط للنجاح، بل تعمل على نفسها وتبدأ في التطوير ولا تقدم على مشروع واحد فقط بل يكون لديها عدة مشاريع في آن واحد وتعمل بهم بنفس الكفاءة.

- يمكن الاعتماد عليها

شخصية امرأة برج الأسد يمكن الاعتماد عليها في كافة الأمور فهي لن تخذلك أبدا في تقديم كافة المساعدة الخاصة بك إذا كان في استطاعتها ذلك.

- تحب العطاء

امرأة برج الأسد مُحبة للعطاء والاهتمام فإذا دخلت في علاقة مع شخص تحبه لا تبخل عليه بإعطاء كافة الاهتمام له، ولعائلتها بل تكون مُخلصة في ذلك.


يذكر أن شيماء سيف ومحمد كارتر احتفلا بزفافهما في أكتوبر 2018، وحضر حفل الزفاف مجموعة كبيرة من نجوم الفن.

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