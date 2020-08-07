رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تدعم تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:19 ص
تعيين الحدود البحرية
تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان
أ ش أ
طباعة
أعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع جميع الدول على تسوية المسائل الحدودية البحرية سلميا وبما يتماشى مع القانون الدولي، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق الحدود البحرية بين اليونان ومصر أمس الخميس.

وذكرت صحيفة (ذا كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني أن المسؤول الأمريكي، الذي لم يكشف عن هويته، أشار إلى دعم بلاده للاتفاقية التي تحدد المنطقة الاقتصادية الحصرية بين البلدين المتوسطيين.

ووقع الاتفاق في القاهرة من جانب وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس ويسعى الاتفاق لحماية وصول البلدين إلى احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

وأعلن"شكري" أمس التوقيع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان وأن الأمر لم يكن مفاجأة بل جاء بعد العديد من المشاورات بين البلدين في هذا الصدد خلال السنوات الماضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة المصابين بـ«طائرة الجونة» فور وصولهما إلى المستشفى

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تحطم طائرة خاصة بمطار الجونة

الصحة: الاتحاد العالمي للأمصال وافق على توفير حصة لمصر من تطعيم كورونا

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

عودة المقيمين إلى الكويت على 3 مراحل

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

«كان يغار منه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

كنت هاضرب يوسف شاهين.. هكذا نجا «چو» من علقة ساخنة على يد محمود ياسين

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

نجم الساعة

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

منوعات

مصرع 5 في انهيار أرضي بسبب الأمطار بالهند

4 مدن مغربية تتركز فيها 77% من إصابات كورونا الجديدة

أفضل الفيتامينات لصحة الجلد

اكتشاف شاهد قبر يعود لـ1215 سنة فى الصين

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

«الثقافي الروسي» ينظم لقاءات حول «الجالية الروسية في الإسكندرية»

«الأعلى للثقافة» يناقش جذور الشخصية المصرية.. 27 أغسطس

اليوم.. حفلتان لـ«الحضرة» على مسرح النهر بساقية الصاوي

«بغدادى بيج» تعزف ألحانًا عربية وعالمية فى الأوبرا