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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مصرع 5 في انهيار أرضي بسبب الأمطار بالهند

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:17 ص
انهيار أرضي
انهيار أرضي
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أعلنت الشرطة الهندية مقتل خمسة أشخاص وإنقاذ 10 آخرين، اليوم الجمعة، في انهيار أرضي نتيجة لسقوط الأمطار الموسمية على مقاطعة "إيدوكي" بولاية "كيرلا" الهندية.

وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في الهندية" - أن الانهيارات الأرضية وقعت حيث يقيم العاملون بمزارع الشاي، ولا تزال ثلاث عائلات عالقة وسط الأمطار.

وقال رئيس وزراء ولاية كيرالا بينارايي فيجايان إن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث نشرت قوات الاستجابة لحماية ضحايا الانهيارات الارضية، كما أعطيت تعليمات إلى مسئولي الشرطة والإطفاء والغابات بتكثيف عمليات الإنقاذ.

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