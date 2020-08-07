مصرع 5 في انهيار أرضي بسبب الأمطار بالهند

أعلنت الشرطة الهندية مقتل خمسة أشخاص وإنقاذ 10 آخرين، اليوم الجمعة، في انهيار أرضي نتيجة لسقوط الأمطار الموسمية على مقاطعة "إيدوكي" بولاية "كيرلا" الهندية.وأضافت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في الهندية" - أن الانهيارات الأرضية وقعت حيث يقيم العاملون بمزارع الشاي، ولا تزال ثلاث عائلات عالقة وسط الأمطار.وقال رئيس وزراء ولاية كيرالا بينارايي فيجايان إن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث نشرت قوات الاستجابة لحماية ضحايا الانهيارات الارضية، كما أعطيت تعليمات إلى مسئولي الشرطة والإطفاء والغابات بتكثيف عمليات الإنقاذ.