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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الإسكان: بدء تسليم 336 شقة في «دار مصر» بالعبور 30 أغسطس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:10 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد الموافق 3082020، فى تسليم 336 وحدة سكنية (14 عمارة – أكواد 211، و311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور أنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين بدءا يوم الأحد 3082020، على مدار 14 يوم عمل، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 61، يوم 3082020، ووحدات العمارة رقم 62، يوم 3182020، ووحدات العمارة رقم 63، يوم 192020، ووحدات العمارة رقم 64، يوم 292020، ووحدات العمارة رقم 65، يوم 392020، ووحدات العمارة رقم 66، يوم 692020، ووحدات العمارة رقم 87، يوم 792020، ووحدات العمارة رقم 88، يوم 892020، ووحدات العمارة رقم 91، يوم 992020، ووحدات العمارة رقم 92، يوم 1092020، ووحدات العمارة رقم 93، يوم 1392020، ووحدات العمارة رقم 94، يوم 1492020، ووحدات العمارة رقم 95، يوم 1592020، ووحدات العمارة رقم 96، يوم 1692020.

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