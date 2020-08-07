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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إنطلاق تصويت المصريين بالخارج في «الشيوخ» عبر البريد.. الأحد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:01 ص
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
أشرف لاشين _ حسام محفوظ
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أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض انتهاء جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لإتمام عمليات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى تجرى يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وأشارت الهيئة - فى بيان اليوم الجمعة- أن التصويت فى الخارج عبر البريد لمن سجل نفسه خلال الفترة التي أتاحتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو الماضى، وهذا يعنى أنه غير مسموح للناخب بالتوجه إلى مقر البعثة الدبلوماسية المصرية التى ينتمي إليها ولكن سيكون الاقتراع من خلال إرسال رأى الناخب بالبريد على عنوان بعثته الدبلوماسية.

وأضاف أن الهيئة ستتيح للمصريين بالخارج بطاقات إبداء الرأي وإقرار التصويت يومى الأحد والإثنين المقبلين في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات Www.elections.eg.

وبمجرد إتاحة قيام الناخب بالدخول على الموقع عليه اختيار خانة تصويت الخارج وإدخال رقم التسجيل السري الذى سبق وأن حصل عليه أثناء تسجيل بياناته على الموقع تظهر الأوراق وتكون جاهزة لطباعتها.

وذكرت الهيئة أنه على الناخب القيام باختيار عدد من المرشحين المدونة أسمائهم ورموزهم الانتخابية في بطاقة الاقتراع الخاصة بالنظام الفردي بحيث يكون عدد من يختارهم من المرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية التى ينتمي لها الناخب، ثم يصوت ببطاقة الاقتراع المخصصة لنظام القوائم، وملء نموذج إقرار التصويت ويوقع عليه من الناخب شخصيا.

ويضع الناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف لا يدون عليه أى معلومة أو بيانات من الخارج ثم وضعه داخل مظروف آخر ويرفق معه إقرار التصويت وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدول محل التصويت.

ويدون على المظروف الثاني من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ثم ترسل الأوراق للجنة عن طريق البريد المستعجل وذلك من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة خلال يومى 9 و10 أغسطس.

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