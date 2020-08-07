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محمد العسيري

الثقافة

بدار الأوبرا.. «الحجار» يتألق بتقديم 22 أغنية فى 3 ساعات (صور)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:53 ص
علي الحجار
علي الحجار
آلاء حسن
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خطف علم مصر الأنظار فى ختام حفل النجم على الحجار، الذى أقيم على مسرح النافورة بدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر، حيث لوح به جميع الحضور على أنغام بانوراما لأشهر الأعمال الوطنية بمناسبة الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وردد الحضور الكلمات التى ألهبت المشاعر الحماسية، كما أعلن "الحجار" تضامنه مع شعب لبنان فى الأزمة التى ألمت ببيروت، وأهداه أغنية "طبطب بروحك" التى تدعو للمحبة والسلام.

وخلال الحفل، وجه "الحجار" الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على الجهود التى تم بذلها لإعادة الروح للأنشطة الفنية والثقافية فى مصر.

وفى دنيا الحجار الغنائية، تجول الجمهور بين مجموعة من الأعمال المميزة التى تألق خلالها، معبرا عن الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الإنسانية السامية، حيث استمر فى الغناء لمدة قاربت الـ3 ساعات، ظهر خلالها بكامل لياقته الفنية وقدم 22 أغنية هى "قالوا زمان، باحلم وافتح عينيا، على قد ما حبينا، يوم جديد، طب إيه يبعدنى عنك، رمى رمشه، مسألة مبدأ، جوة حضنى، يا بنت يا بيضا، الليل وآخره، الزين والزينة، يا رب، عارفة، لالا القمر، بدور عليكى، اتنين اتنين، زى الهوا، يا عم آدم، أنا كنت عيدك، مكتوبالى وهنا القاهرة، إلى جانب طبطب بروحك والبانوراما الوطنية".

وخلال الحفل، واصلت دار الأوبرا تطبيق الإجراءات الوقائية المعتمدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حرصًا على السلامة العامة، والتزم بها الحضور بشكل كامل وشملت قياس درجات الحرارة والمرور من بوابات التعقيم وارتداء الأقنعة الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.

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