مداهمة منزل «يوتيوبر» أمريكى بسبب مقطع فيديو

داهم عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، منزل الناشط الأمريكي الشهير على "يوتيوب" جايك بول في كاليفورنيا، في إطار تحقيق يستهدفه، بحسب ما أفاد محاميه.وأكد وكيل جايك بول، المحامي ريتشارد شونفلد، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن "مذكرة تفتيش نفذت في منزل جايك في كالاباساس، لكنه أشار إلى أنه كان موجودا خارج الولاية، مؤكدًا أن موكله "سيتعاون مع التحقيق".وكان جايك بول، الذي يستقطب حسابه على "يوتيوب" أكثر من 20 مليون متابع، ظهر مؤخرًا في مقطع فيديو في مركز تجاري تعرض للتخريب في أريزونا، خلال التظاهرات المناهضة للعنصرية في مايو.ووجهت إلى بول، وهو في الثالثة والعشرين من العمر، تهمتا "الاقتحام بطريقة غير قانونية والمشاركة في تجمع محظور"، لكنه نفى أن يكون أتى بأفعال غير قانونية.تجدر الإشارة إلى أن بول أثار جدلا الشهر الماضي، لإقامته حفلًا ضخمًا في الفيلا التي يملكها في كالاباساس، في خضم جائحة فيروس كورونا.