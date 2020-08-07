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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا بأمريكا تتجاوز 4 ملايين و867 ألف شخص

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:32 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة بلغ 4 ملايين و867 ألفًا و916 شخصًا.

وأضافت الجامعة أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس في الولايات الأمريكية يصل إلى 159 ألفًا و841 شخصًا على الأقل.

وسجلت جونز هوبكنز، اليوم، إصابة 44 ألفًا و26 شخصًا و987 حالة وفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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