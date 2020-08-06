مميش: حفر قناة السويس الجديدة قرار تاريخي للسيسي

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إن التاريخ سيكتب أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي اتخذ قرار حفر قناة السويس الجديدة في وقت صعب.



ووجه خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، التحية إلى كل يد عملت في مشروع قناة السويس الجديدة التي يتوافق، اليوم الخميس، الذكرى الخامسة على افتتاحها.



وتابع الفريق مهاب مميش، أن التنفيذ بأيدي مصرية والتمويل مصري وهو أول مشروع للرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونيو 2013، وهو ما يؤكد أن مصر عائدة بقوة.



وكشف مميش، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختصر مدة تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة من 36 شهرًا إلى سنة واحدة فقط، وهي كانت بمثابة عملية غير سهلة على المنفذين.