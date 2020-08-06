الجزائر تجري حركة تغييرات واسعة في صفوف السلك القضائي

أجرى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مساء اليوم، حركة تغييرات واسعة في صفوف القضاء، شملت رؤساء مجالس قضائية ونواب عامين.وذكر التليفزيون الجزائري الحكومي أنه جرى إنهاء مهام 17 رئيس مجلس قضاء ونقل 18، وإنهاء مهام 17 آخرين، وفي سلك نواب العموم تم تعيين 19 نائبا عاما ونقل 17 وإنهاء مهام 19 آخرين، كما تم إنهاء مهام محمد طالب، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بولاية غرداية لنقله لوظيفة أخرى.وحسب التليفزيون الجزائري، فقد روعيت عدة اعتبارات في هذه الحركة لإعطاء دفعة للعمل القضائي وتحسين أداء قطاع العدالة.