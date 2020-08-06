نجلاء بدر: «جوزي بيحضر فطاره بنفسه»

حلت الفنانة نجلاء بدر اليوم، ضيفة على الإعلامية أميرة عدلي ببرنامج «لايت شو» المذاع على قناة «الحياة».‏وكشف نجلاء بدر خلال اللقاء كواليس أدورها التي قدمتها وظهورها المميز في الموسم ‏الرمضاني الماضي بمسلسلي «البرنس والفتوة»، وتحدثت عن ‏أعمالها الفنية المقبلة.وعن علاقتها بزوجها، قالت «نجلاء» في حلقة البرنامج: «جوزي بيحضر فطاره بنفسه، لأن أنا بصحى الساعة ١١ الظهر، لكن هو بيصحى بدري.. هدية من عند ربنا، ربنا اختارلي بني آدم شبهي».وأشارت إلى أن أغلى وأهم أشخاص في حياتها هما والدها ووالدتها وأخواتها وأولادهم وزوجها، معقبة: «ربنا يخليهم ليا ويبعد عنهم أي شر، بخاف لو حد منهم حصل له أي حاجة وأتمنى يحصلي أنا وهما لا».