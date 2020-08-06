مصطفى شوقي: لا أشبه محمد منير ومدرسته الغنائية «خطيرة»

قال المطرب مصطفى شوقي، إنه التقى الفنان حميد الشاعري عام 2006، وتتلمذ في مدرسته، نافيا أن يكون هناك أي تشابه بينه وبين الكينج محمد منير، سوى في شكل "الشَعر".ولفت شوقي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on "، إلى أن عددًا كبيرًا من معارفه قالوا له إنه يشبه المطرب الكبير محمد منير، مشيرًا إلى أنه التقى به مرة واحدة عند الفنان حميد الشاعري في عام 2007.وأضاف: "كان من المفترض أن يتعاون منير وحميد الشاعري في أغنية وطنية لكنها لم تتم، حضرت هذا اللقاء من بدايته، وكان منير إنسانًا جميلًا ومتواضعًا جدا".وعن تشبيهه بمنير، قال مصطفى شوقي: "أنا مصطفى شوقي بس، مش بحاول أكون محمد منير، وتشبيهي به شرف، لكن التشبيه مش في الشكل بس، ولو حلقت شعري مش هكون شبه محمد منير، لكن بيقولوا إني من مدرسته ومدرسة أحمد منيب في الغناء، وهي مدرسة خطيرة جدًا ومحدش بيقرب منها، اللي بيقرب منها بيقع".