الإحصاء: 23% زيادة فى الصادرات المصرية لدول الخليج خلال 5 أشهر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر لدول الخليج العربى إلى حدود 2.1 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020، مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قاربت النصف مليار دولار خلال عام، بنسبة ارتفاع 23.5%، رغم تراجع جملة الصادرات المصرية لدول العالم من 13.2 مليار دولار لـ11.4 مليار دولار.ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن الصادرات المصرية لدولة الإمارات العربية سجلت أكبر ارتفاعًا على مستوى دول العالم خلال عام 2020، بعد أن قفزت لـ1.330 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ومايو 2020 مقابل 752.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 577.9 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت الصادرات لدولة البحرين من 28.9 مليون دولار لـ34.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.وأضاف تقرير الإحصاء أن الصادرات المصرية للمملكة السعودية بلغت 628.8 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 مقابل 746.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 118.3 مليون دولار، كما بلغت الصادرات للكويت 97.8 مليون دولار مقابل 130 مليون دولار، وسلطنة عمان 74.3 مليون دولار مقابل 95.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة نفسها.