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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مميش» عن تمويل قناة السويس: «مخدناش مليم من حد برة مصر»

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:31 م
مهاب مميش
مهاب مميش
الشيماء زيدان
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قال مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية، إننا درسنا مشروع قناة السويس الجديدة بشكل كامل قبل عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلفنا بتنفيذه فور تقديمنا له.

وأضاف "مميش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن قناة السويس مولت من أموال شعبية ووطنية خالصة، معقبًا: "مخدناش مليم من حد من بره مصر"، لافتا إلى أنها أنقذت البلاد وساعدت في نهضتها الاقتصادية.

وتابع: "كنا في سباق مع الزمن واستطعنا الانتهاء من قناة السويس قبل الموعد المحدد بـ 11 يومًا"، مضيفا: القناة الجديدة تعد أول مشروع وطني بيد مصرية خالصة تم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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