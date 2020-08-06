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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: 3047 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:37 م
العراق
العراق
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 3047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 140603.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إنه تم فحص 16591 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1092741.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 2583 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 101025 حالة وبنسبة شفاء 71.9%، فيما تم تسجيل 67 حالة وفاة، بإجمالي 5161 حالة.

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