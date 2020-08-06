مصر تعيد تمثالين ضخمين من أمريكا لعرضهما بالمتحف الكبير

وصل اليوم الخميس تمثالان ملكيان ضخمان كانا ضمن القطع الأثرية المعروضة بمعرض "المدن الغارقة.. عالم مصر الساحر" بالولايات المتحدة الأمريكية، ليدخلا ضمن سيناريو العرض الخاص بالمتحف المصري الكبير.وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان، إن عودة التمثالين تمت بعد موافقة مجلس الوزراء، مضيفا أنه سيتم نقلهما إلى المتحف المصري الكبير.وأضاف وزيري، أن التمثالين كانا ضمن معرض "المدن الغارقة.. عالم مصر الساحر"، والذي بدأ جولته الخارجية في عام 2015، زار فيها العاصمة الفرنسية باريس، والبريطانية لندن، ومدينة زيورخ بسويسرا، وأربع مدن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الآن معروض في متحف فيرجينيا للفن، ويضم المعرض 293 قطعة أثرية كان قد تم انتشالها من مدينة هيراكلون الغارقة بأبي قير.وقال الأستاذ مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن التمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي مصنوعان من الجرانيت الوردي، يصل طول كل واحد منهما إلى حوالي 5 أمتار، يصور الأول الملك واقفا مرتديا التاج المزدوج مقدما قدمه اليسرى للأمام ويداه مضمومتان بجانبيه، أما التمثال الثاني فيصور الملكة واقفة مرتدية رداء شفافا وتاج حتحور مقدمة قدمها اليسرى للإمام.