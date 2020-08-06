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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم العالى»: 19 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:29 م
السيد عطا
السيد عطا
إسراء جمال
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، عن تقدم يقرب من 19 ألف طالب وطالبة لاختبارات القدرات على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة، إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف السيد عطا، أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة سوف تبدأ السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجاري في كليات:
1. الإعلام.
2. الفنون الجميلة (فنون– عمارة).
3. الفنون التطبيقية.
4. التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.
5. التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.
6. التربية الفنية جامعة المنيا.
7. شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).
8. التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).
9. التربية الرياضية.
10. التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.
11. التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

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