7 ملايين جنيه إيرادات «الغسالة» في أسبوع

حقق فيلم "الغسالة " أمس الأربعاء إيرادات قُدرت بـ517 ألفًا و828 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه "الغسالة" في 7 أيام مبلغ 7 ملايين و25 ألفًا و63 جنيهًا.كانت دور العرض السينمائية، قد استقبلت الفيلم يوم وقفة عيد الأضحى في 30 يوليو الماضي، لينافس نفسه على إيراد شباك التذاكر منفردًا بعد أن قرر صناع الأفلام الآخرى تأجيل طرحها.فيلم "الغسالة" هو الفيلم الأول الذي يتم طرحه منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد مع الإبقاء على بعض أفلام موسم رأس السنة في دور العرض وهي "لص بغداد" و"الفلوس" و"بنات ثانوي"."الغسالة" إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، وتظهر الفنانة شيرين رضا كضيفة شرف.وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما تتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها.