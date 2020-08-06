رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

7 ملايين جنيه إيرادات «الغسالة» في أسبوع

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:27 م
الغسالة
الغسالة
دعاء عبد المقصود
طباعة
حقق فيلم "الغسالة " أمس الأربعاء إيرادات قُدرت بـ517 ألفًا و828 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه "الغسالة" في 7 أيام مبلغ 7 ملايين و25 ألفًا و63 جنيهًا.

كانت دور العرض السينمائية، قد استقبلت الفيلم يوم وقفة عيد الأضحى في 30 يوليو الماضي، لينافس نفسه على إيراد شباك التذاكر منفردًا بعد أن قرر صناع الأفلام الآخرى تأجيل طرحها.

فيلم "الغسالة" هو الفيلم الأول الذي يتم طرحه منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد مع الإبقاء على بعض أفلام موسم رأس السنة في دور العرض وهي "لص بغداد" و"الفلوس" و"بنات ثانوي".

"الغسالة" إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، وتظهر الفنانة شيرين رضا كضيفة شرف.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما تتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها.

موضوعات متعلقة

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

ننشر خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2020

هل تتأثر قناة السويس بانفجار مرفأ بيروت؟.. رئيس الهيئة يجيب

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة شخصين فى تحطم طائرة خاصة بمطار الجونة

هل تتأثر قناة السويس بانفجار مرفأ بيروت؟.. رئيس الهيئة يجيب

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«التعدي على مقام النبوة».. سر تحريض مجلة «المسرح» على تكفير يوسف وهبي

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«علوان البكري» الدور الحائر بين 3 فنانين انتهى بموت 2 وتغيير السيناريو

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

دراسة صادمة: الصراصير تقي من السرطان

أدوية تعالج السرطان والإدمان فعالة ضد كورونا

تحديد مرحلة تعرض «الأجنة» لخطر كورونا

فيتامين يساعد على التخلص من الدوخة

مقالات الرأي
جلال حمام
التاريخ لا يكذب.. وأرض ليبيا شاهدة (2)
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
المزيد

الثقافة

جديد منير عتيبة «سرد خانة» القصة المسموعة بصوت أماني عبد اللطيف

رفعت سلام يخضع للمرحلة الثانية من العلاج

انطلاق مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية 15 أغسطس

الوسط الثقافي يترقب إعلان منح التفرغ