صرخات اللبنانيين لـ«ماكرون»: الشعب يريد إسقاط النظام (فيديو)

Macron mobbed in Beirut. Down with the regime, locals chanted, and called for Revolution while declaiming Lebanon's President Aoun. pic.twitter.com/4ntkZToUFj — Quentin Sommerville (@sommervilletv) August 6, 2020

هتف اللبنانيون المتضررون من تفجيرات مرفأ بيروت، الخميس، عندما مر بهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهتافات غاضبة، قائلين: "ثورة.. ثورة.. ساعدونا"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".وعبروا عن عدم ثقتهم في الحكومة الحالية، مطالبين برحلها. وعقب هتافاتهم توجه ماكرون مكملًا طريقه إلى القصر الجمهوري.وكان الرئيس الفرنسي قد وصل قبل ساعات إلى بيروت في زيارة تؤكد التضامن الفرنسي مع اللبنانيين.وقال ماكرون في تصريحات صحافية أدلى بها حال وصوله، أن بلاده ستقدم مساعدات غير مشروطة للبنانيين، موجهًا كلمات العزاء لكل أهالي الضحايا والمفقودين إثر الحادث الأليم.وأعلن أن فرنسا ستنسق مع الأمم المتحدة كي يستفيد منها كل أبناء لبنان، مؤكدًا أنها لن تترك بيروت بمفردها.ثم تابع أنه لا يمكن إجراء إصلاحات في لبنان مع وجود فساد، مؤكدًا أنه سيخوض حوارًا صريحًا مع المعنيين لتحديد المسؤوليات.وأسفر الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت عن مقتل 137 شخصًا على الأقل وإصابة 5 آلاف.