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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 5 تحرشوا بـ ريهام سعيد

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:32 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط 5 متهمين بارتكاب واقعة الاعتداء اللفظى على الإعلامية ريهام سعيد أثناء تواجدهم بأحد الشواطئ بمنطقة مارينا بمحافظة مطروح.

كانت ريهام سعيد بثت مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" عن تعرضها للاعتداء اللفظي من قِبل بعض الأشخاص حال تواجدها بالشاطئ المشار إليه لطلبهم التقاط صورة تذكارية معها لكونها إحدى الشخصيات المشهورة ورفضها ذلك.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وحال رفض الشاكية التقاط الصورة ومطالبتها لهم باحترام خصوصياتها، وتلفظ أحدهم بعبارة أثارت حفيظتها فحدثت بينهم مشادة كلامية تدخل على إثرها بعض رواد الشاطئ لفضها، وانصرفوا عقب ذلك وتلاحظ لهم قيامها بتصويرهم بهاتفها المحمول، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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