رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تشريعية البرلمان»: مشروع قانون تقسيم الدوائر لم يصل اللجنة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:24 ص
النائب نبيل الجمل
النائب نبيل الجمل
عائشة حسن
طباعة
قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون تقسيم الدوائر لم يصل حتى الآن للجنة، ولا توجد لدينا معلومة بشأن الجهة التي ستتقدم به سواء ائتلاف دعم مصر، أو الحكومة.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القانون لن تتم مناقشته أو النظر فيه إلا بعد الانتهاء من إجراء استحقاقات الغرفة الثانية للبرلمان، مشيرا إلى أن جدول أعمال اللجنة يخلو من القانون، ولم يتقدم أحدا بأي مشروع، أو دارت أحاديث بشأن اعتزام ائتلاف دعم مصر التقدم بمشروع القانون.

وتابع: مشروع قانون تقسيم دوائر سبب رئيسي في عدم رفع دور الانعقاد وإعلان انتهاء العمل بالدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ حدث يصاحبه زخم ويحتاج إلى تركيز وتدقيق وتوجيه الاهتمام، وبعدها يتم النظر إلى قانون تقسيم الدوائر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية

وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بتركيا بنوبة قلبية

مصر تطلق جسرًا جويًا إغاثيًا من القاهرة إلى بيروت

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

طائرة مصرية تصل إلى بيروت بـ9 أطنان مساعدات طبية

سقوط طائرة خاصة فى مطار الجونة

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

أول ممثل بخدود.. ذكريات رواها نور الشريف عن عبدالحليم حافظ

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

فيتامين يساعد على التخلص من الدوخة

4 سلالات جديدة للإنفلونزا بالخريف

ما الزيت «الأكثر صحة» لقلي االطعام؟

روسيا تجري 29.7 مليون اختبار للكشف عن كورونا

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

الباحثة اللبنانية دوللي الصراف ضيفة «اقرأ معانا» اليوم

اتحاد الكُتّاب العرب يعزى لبنان فى ضحايا مرفأ بيروت

دعوات لسحب الثقة من نقيبة «التشكيليين»

رحلة الحجار على مسرح النافورة بالأوبرا.. الليلة