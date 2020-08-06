«تشريعية البرلمان»: مشروع قانون تقسيم الدوائر لم يصل اللجنة

قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون تقسيم الدوائر لم يصل حتى الآن للجنة، ولا توجد لدينا معلومة بشأن الجهة التي ستتقدم به سواء ائتلاف دعم مصر، أو الحكومة.وأكد في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القانون لن تتم مناقشته أو النظر فيه إلا بعد الانتهاء من إجراء استحقاقات الغرفة الثانية للبرلمان، مشيرا إلى أن جدول أعمال اللجنة يخلو من القانون، ولم يتقدم أحدا بأي مشروع، أو دارت أحاديث بشأن اعتزام ائتلاف دعم مصر التقدم بمشروع القانون.وتابع: مشروع قانون تقسيم دوائر سبب رئيسي في عدم رفع دور الانعقاد وإعلان انتهاء العمل بالدورة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ حدث يصاحبه زخم ويحتاج إلى تركيز وتدقيق وتوجيه الاهتمام، وبعدها يتم النظر إلى قانون تقسيم الدوائر.