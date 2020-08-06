وفيات كورونا بسويسرا تصل لـ1984

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 35 ألفا و927 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت زيورخ، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغ 1984 حالة، وتعافى 31 ألفا و600 من المصابين حتى الآن.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 23 أسبوعا.