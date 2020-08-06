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الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«برج آزادي».. طهران تتضامن مع لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:38 ص
برج آزادي تتضامن
برج آزادي تتضامن مع لبنان
منار أحمد
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ستضيء إيران برج آزادي الليلة تضامنًا مع الشعب اللبناني ودعمًا له في حادثة انفجار مرفأ بيروت الدولي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سوف يتلون هذا المعلم التاريخي والرمزي بألوان العلم اللبناني وأرزته الخضراء.

وسوف يكون لبنان في قلب طهران وبرج حریته، في وسط طهران وقلبها.

وستمتزج ألوان العلمين وتسطع في سماء طهران، فتشهد النجوم على رسائل التعاطف، وتحمل شارات الإحتضان والدعم من الشعب الإيراني إلى الشعب اللبناني.

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