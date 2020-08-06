«برج آزادي».. طهران تتضامن مع لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت

ستضيء إيران برج آزادي الليلة تضامنًا مع الشعب اللبناني ودعمًا له في حادثة انفجار مرفأ بيروت الدولي.وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سوف يتلون هذا المعلم التاريخي والرمزي بألوان العلم اللبناني وأرزته الخضراء.وسوف يكون لبنان في قلب طهران وبرج حریته، في وسط طهران وقلبها.وستمتزج ألوان العلمين وتسطع في سماء طهران، فتشهد النجوم على رسائل التعاطف، وتحمل شارات الإحتضان والدعم من الشعب الإيراني إلى الشعب اللبناني.