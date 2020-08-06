رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 06 أغسطس 2020 الموافق 16 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان: لا نحتاج فرض الطوارئ مجددًا لاحتواء كورونا

الخميس 06/أغسطس/2020 - 08:16 ص
شينزو آبي
شينزو آبي
أ ش أ
طباعة
أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، أنه لا توجد حاجة فورية لإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى في اليابان؛ على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الفترة الأخيرة.

وقال آبي، في حديث صحفي أدلى به في محافظة هيروشيما ونقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية على موقعها الإلكتروني، إن الحالات الخطيرة والمتدهورة من جراء الفيروس ظلت أقل بكثير مقارنة بالوقت الذي أعلنت فيه البلاد حالة الطوارئ السابقة في أبريل الماضي، وأن المستشفيات في جميع أنحاء البلاد مجهزة بشكل أفضل لعلاج المرضى.

وأضاف أبي:" أن هدف حكومته هو منع انتشار العدوى قدر الإمكان مع استمرار أنشطة الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهي مهمة صعبة للغاية، لكننا سنعمل بسرعة وحسب الضرورة لحماية الأرواح وسبل العيش بينما نتجنب حالة تتطلب إعادة فرض الطوارئ مرة أخرى".

جدير بالذكر أن اليابان شهدت، بعد إعلانها السيطرة على تفشي المرض في مايو الماضي، ارتفاعًا حادًا في الحالات الجديدة في الأسابيع الأخيرة، خاصة في المدن الرئيسية مثل طوكيو وأوساكا.. وكانت السلطات الصحية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء وحده تسجيل 1355 حالة في جميع أنحاء البلاد.

وهناك مخاوف من أن تتسبب عطلة مهرجان "بون" التقليدي الياباني والمقررة في الأسبوع المقبل في حدوث ارتفاع آخر في عدد الإصابات اليومية، حيث عادة ما تكون المطارات والطرق السريعة والقطارات السريعة ممتلئة بالركاب؛ حيث يزور اليابانيون أقاربهم في المناطق الريفية أو يذهبون لقضاء الإجازة.

موضوعات متعلقة

نادين نجيم تجرى عملية جراحية لمدة 6 ساعات بسبب انفجار بيروت

وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بتركيا بنوبة قلبية

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أغسطس 2020

حريق هائل بالمنوفية يلتهم الزراعات (صور)

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

وفاة مؤذن مسجد آيا صوفيا بتركيا بنوبة قلبية

مصرع 129 شخصًا فى فيضانات غمرت ثلث بنجلاديش

انخفاض كبير في الوفيات.. الصحة: 18 وفاة و123 إصابة جديدة بكورونا

رئيس الوزراء: لم نتوقف عن العمل أو تنفيذ برامج التنمية رغم تحديات كورونا

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

«كان يغارمنه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

«الحياة غير محتملة».. هل تسبب فيلم «اليوم السادس» فى انتحار «داليدا»؟

أول ممثل بخدود.. ذكريات رواها نور الشريف عن عبدالحليم حافظ

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

دراسة تحذر من زيادة معدل الإصابة بالنقرس

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر أغسطس 2020

عالم ديزني العجيب يعطي دفعة لبورصة وول ستريت

الأسباب الرئيسية لتساقط شعر النساء

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

مفردات معكوسة فى لغة الحارة المصرية

مسرح الهوسابير يستضيف فن محوج في عرض مسرحية «الخيميائي».. الجمعة

إصابة رسام الكاريكاتير عبدالعزيز تاج بكورونا

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19