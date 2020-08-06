أبوالبنات.. الفنان محمد إمام يرزق بمولودته الثانية

أعلن الفنان محمد عادل إمام عن استقباله مولودته الثانية التي اسماها "قسمت"، بعد أن أنجب طفلته الأولى قبل فترة واسماها "خديجة".وكتب "إمام" الصغير عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ.. عمري ماكنت أتخيل إن ربنا هيرزقني ببنتين قسمت محمد إمام وصلت يا جماعة.. يلا دلعوها بقى.. ودلعوني أنا كمان علشان أبوالبنات لازم يدلع.. ربنا يحفظ جميع أطفالنا".وانهالت التعليقات والمباركات على الفنان محمد عادل إمام التي هنأته على قدوم مولودته الجديدة وشاركوه الفرحة بعد كلماته التي عبر فيها عن غامر سعادته لبناته.