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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

مع وقف التراخيص.. استقرار جماعي في أسعار مواد البناء

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:34 م
مواد البناء
مواد البناء
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أسعار مواد البناء سجلت استقرارًا جماعيًا خلال شهر يوليو الماضى بدون تغيير عن الشهر السابق عليه، تزامنًا مع قرار الحكومة إيقاف تراخيص البناء بمحافظات الجمهورية.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن متوسط سعر بيع حديد التسليح للطن بلغ 10.4 ألف جنيه فى شهر يوليو 2020 بدون تغيير عن شهر يونيو 2020 بينما كان متوسط سعر البيع 12.3 ألف جنيه فى شهر يوليو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.6%.

وأضاف التقرير، أن متوسط سعر بيع الأسمنت استقر عند 42 جنيها فى شهر يوليو 2020 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كان متوسط سعر البيع 49 جنيها فى شهر يوليو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 14.2%.

كما استقر متوسط سعر بيع متر زجاج عند 79 جنيها فى شهر يوليو 2020 بدون تغيير عن الشهر السابق عليه من نفس العام، بينما كان متوسط سعر البيع 80.7 جنيه فى شهر يوليو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2.1%.

وبلغ متوسط سعر بيع متر خشب عند 4 آلاف جنيه فى شهر يوليو 2020 بدون تغيير عن شهر يونيو 2020، بينما كان متوسط سعر البيع 4350 جنيها فى شهر يوليو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8.05%.

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