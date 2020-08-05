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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

3 أسباب تقود سيلينا جوميز إلى النجاح والشهرة

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 11:11 م
سيلينا جوميز
سيلينا جوميز
منة سالم
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استطاعت النجمة العالمية سيلينا جوميز منذ ظهورها الأول في البرنامج التلفزيوني «Barney and friends»، أن تخطف أنظار العالم كونها واحدة من الوجوه الرائدة في موسيقى البوب.

ويستعرض موقع «الدستور»، أسباب نجاح سيلينا جوميز، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست» وموقع «iwm buzz».

1- أعلي حساب متابعة عبر «إنستجرام»

قطعت سيلينا جوميز شوطًا طويلًا،على مدى العقدين الماضيين واكتسبت ملايين المتابعين الي أن أصبح لديها حاليًا سادس أعلى حساب متابعة على «Instagram» من خلال 182 مليون متابع في العالم.

2- قصص الصعود والهبوط جعلتها الأكثر شعبية

اكتسبت سيلينا الكثير من النجاح والشعبية، لكن الذي جعلها مشهورة هو مواجهتها لقصص من الصعود والهبوط في حياتها وما شهدته من المتاعب العاطفية والمشكلات الصحية العقلية والجسدية، إضافة لموهبتها، وتفانيها في عملها، ودعم معجبيها جعلها تصل إلى النقطة التي هي عليها اليوم.

3- ألبومات مميزة وجوائز عالمية

وحصلت سيلينا علي شهرة كبيرة بعد ظهورها في برنامج ديزني الشهير «ويزاردز أوف ويفرلي بليس» من عام 2007 إلى عام 2012، ثم انتقلت إلى مسيرتها الموسيقية من خلال إنشاء فرقة «سيلينا جوميز آند ذا سين»، جنبًا إلى جنب حتي أصدرت ألبومات ناجحة واحدة ومميزة تم اختيارها بعناية واحدة تلو الأخرى مثل «Stars Dance 2013» و«Revival 2015» و«Rare 2020» إلي أن حصلت على العديد من الجوائزالعالمية أبرزها «Billboard Woman».

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