العراق يتعهد بإرسال 100 ألف برميل نفط شهريًا لمساعدة لبنان

كشف مصدر بمكتب مجلس الوزراء العراقي، مساء الأربعاء، عن تعهد بغداد بإرسال 100 ألف برميل نفط شهريًا لمساعدة لبنان، جراء التفجير الهائل الذي ضرب العاصمة بيروت أمس.وأكد المصدر في تصريح لـ"الدستور"، أن المساعدات ستصل إلى لبنان بشكل شهري حتى يتجاوز أزمته الحالية.بدأت المساعدات الدولية تتدفق على لبنان للتخفيف من آثار الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت، وأدى إلى مقتل 135 وإصابة 5 آلاف آخرين، وتسبب بأضرار مادية جسيمة.