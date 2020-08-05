إصابات كورونا في أمريكا تصل لـ 4.7 مليون

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى أربعة ملايين و748806 حالات بزيادة 49988 عن الإحصاء السابق، لافتة إلى أن عدد الوفيات ارتفع 1107 ليصل إلى 156311.وأشارت المراكز إلى أن هذا الإحصاء يغطي الفترة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الرابع من أغسطس.يذكر أنه لا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الإحصائيات التي تسجلها كل ولاية على حدة.