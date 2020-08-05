بريطانيا تخصص مساعدات طارئة للبنان بنحو 6.5 مليون دولار

أعلنت بريطانيا، اليوم، عن تخصيص مساعدات طارئة للبنان بنحو 6,5 مليون دولار.وضرب انفجار ضخم، مساء أمس الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.