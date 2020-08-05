رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار أعمال البحث عن ضحايا انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 08:09 م
زينة عكر
زينة عكر
أ ش أ
طباعة
أعطت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، توجيهاتها بضرورة الاستمرار في أعمال البحث والإنقاذ، والكشف عن جثامين القتلى الذين قضوا في حادث الانفجار المدمر الذي وقع أمس بمنطقة الميناء البحري لبيروت، والذي تسبب في أضرار فادحة في كافة أرجاء العاصمة.

جاء ذلك خلال جولة أجرتها وزيرة الدفاع يرافقها وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، لتفقد الميناء البحري والاطلاع على الأضرار التي لحقت به، ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك تفقد المصابين في المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني، والاطمئنان إلى وضعهم الصحي، حيث أثنت الوزيرة زينة عكر على جهود فرق الإنقاذ في البحث عن الضحايا جراء الحادث.

موضوعات متعلقة

اعرف.. نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس على الدستور فور اعتمادها وإعلان الأوائل

رسميا تعرف على نتيجة الثانوية العامة 2020 | ظهرت الآن من خلال الدستور وبوابة الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس Link thanwya

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. نتيجة الثانوية برقم الجلوس

استعلم فوراً نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس الآن

نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس (اضغط هنا) لمعرفة نتيجتك

والد الأولى علمي بالثانوية: «متابعتش» إعلان النتيجة.. وعرفت من الجيران

إنفوجراف

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

أيام زمان

محمود الخطيب «الإنسان»: أمه ماتت فجأة.. وأمير عربي منحه 50 جنيهًا كمصروف شهري

أسرار نجلاء فتحي.. هكذا وقع حليم ورشدي أباظة في غرامي

طقوس هدى سلطان السرية.. لهذا السبب بكت بعد وفاة فاطمة تعلبة

اعترافات سناء جميل: لا أملك مقومات الجمال.. والنقد الموجه لي «هايف»

نجم الساعة

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020.. 12 خطوة لقبول تظلمك

منوعات

"لوكاندة بير الوطاويط".. أحمد مراد يُكرر نفسه بين عالمي "التاريخ والجريمة"

80 % من إصابات كورونا ناتجة عن العدوى

الأقمار الاصطناعية تكشف عن مستعمرات جديدة للبطريق في القطب الجنوبي

المادة التي تسببت في انفجار بيروت 2020.. ما هي مكوناتها؟

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
لبنان بلا عاصمة.. وجبران توينى مات مرتين
خالد عكاشة
هل هو انفجار أم هجوم؟
ماجد حبته
نكبة بيروت.. لغز الباخرة روسوس
د. القس صفوت البياضى
من الاستحالة إلى الإحالة
المزيد

الثقافة

إصابة رسام الكاريكاتير عبدالعزيز تاج بكورونا

نرمين يسر تكتب: «لوكاندة بير الوطاويط».. رعب من القرن الـ 19

مكتبة القاهرة الكبرى تحتضن معرض «لا للتحرش والتنمر»

«ورشة الزيتون» تناقش رواية «قميص سماوي».. الإثنين