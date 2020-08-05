تأجيل النطق بالحكم في «اغتيال الحريري» بسبب انفجار بيروت



كان من المقرر أن يصدر القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان حكمهم يوم الجمعة المقبل في القضية التي يُحاكم فيها أربعة متهمين تابعين لحزب الله بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين.

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، تأجيلها جسلة النطق بالحكم الخاصة باغتيال الرئيس اللبناني السابق رفيق الحريري إلى 18 أغسطس الجاري بسبب تفجيري بيروت التي راح ضحيتهما، أمس، 135 قتيلا و4 آلاف جريح.