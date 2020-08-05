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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تأجيل النطق بالحكم في «اغتيال الحريري» بسبب انفجار بيروت

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 06:26 م
المحكمة الدولية الخاصة
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان،
الشيماء زيدان
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أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، تأجيلها جسلة النطق بالحكم الخاصة باغتيال الرئيس اللبناني السابق رفيق الحريري إلى 18 أغسطس الجاري بسبب تفجيري بيروت التي راح ضحيتهما، أمس، 135 قتيلا و4 آلاف جريح.

كان من المقرر أن يصدر القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان حكمهم يوم الجمعة المقبل في القضية التي يُحاكم فيها أربعة متهمين تابعين لحزب الله بتدبير التفجير الذي أودى في 2005 بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و21 آخرين.

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