«الصحة العالمية» ترسل إمدادات طبية إلى لبنان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنها ستنقل إمدادات طبية إلى لبنان لتغطية الاحتياجات في أعقاب انفجار ميناء العاصمة بيروت.وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جاسارفيتش، أن الإمدادات الطبية ستنقل جوا من دبي بالإمارات العربية المتحدة، مؤكدا استعداد المنظمة لتقديم المزيد من الدعم العاجل، حسبما نقلت قناة (إيه بي سي) الأمريكية.وأوضحت المنظمة أن عملية النقل الجوي تأتي بناء على طلب من وزير الصحة اللبناني، وأنه من المتوقع أن تصل الإمدادات إلى لبنان في وقت لاحق من اليوم.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.