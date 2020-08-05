روسيا ترسل 5 طائرات لمساعدة لبنان فى تخطى تداعيات الانفجار

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو يرصد استعدادات روسيا، لإرسال 5 طائرات إلى لبنان من أجل مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت الضخم، أمس.وجهزت وزارة الطوارئ الروسية، 5 طائرات لإرسالها إلى بيروت في إطار المساعدة الإنسانية لإزالة آثار انفجار المرفأ، وأشارت إلى أن هذه الطائرات ستحمل مستشفى ميدانيًا، وأطباء، ورجال إنقاذ، ومتخصصين مزودين بمختبر للكشف عن إصابات فيروس كورونا المستجد.وفي وقت سابق من اليوم، كشف محافظ بيروت عن قيمة الأضرار التي وقعت نتيجة الانفجار، مشيرًا إلى أنها تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقرات دبلوماسية.ويعيش لبنان حالة حداد تستمر 3 أيام، وأعلن الرئيس ميشال عون أن 2750 طنًا من "نترات الأمونيا" كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مستودع لنحو 6 سنوات تسببت فى اشتعال الحريق وحدوث الانفجار، وأعلنتْ حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في البلاد.