106 إصابات جديدة بكورونا فى السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، عن تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 10 آلاف و538 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان وفقًا للإذاعة السنغالية اليوم الأربعاء- أنه تم إجراء 1241 فحصًا، وتعافي 68 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 6 آلاف و988 حالة.وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 218 شخصًا، كما أن هناك 3 آلاف و331 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات.