«نقل البرلمان»: لبنان قوية وقادرة على تجاوز محنة انفجار بيروت

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن انفجار مرفأ بيروت هو كارثة إنسانية بكل المقاييس، راح ضحيتها عشرات القتلى وآلاف المصابين، مقدمًا خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.وأكد "زين الدين"- في بيان اليوم الأربعاء - أن الشعب اللبناني قوي وقادر على تجاوز هذه المحنة، متمنيًا لهذا البلد الشقيق المزيد من الوحدة والتماسك لمواجهة التحديات الراهنة للخروج من أزماته التي تعصف به والعبور به إلى بر الأمان.وأشار النائب إلى أهمية التضامن العربي والدولي مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمرون بها، متمنيًا السلامة والأمان وأن يحفظ الله لبنان الشقيق من كل سوء.ويعيش لبنان حالة حداد تستمر لثلاثة أيام، بعد وقوع انفجار ضخم، يوم الثلاثاء، في العاصمة بيروت خلّف أكثر من 100 قتيل، بالإضافة إلى 4000 جريح، وأعلن الرئيس ميشال عون أن 2750 طنًا من "نترات الأمونيا" كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في مستودع لنحو ست سنوات تسببت في اشتعال الحريق وحدوث الانفجار، وأعلنتْ حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في البلاد.