عرض فيلم «كل الطرق تؤدى إلى روما» بنادى السينما المستقلة

ضمن فعاليات نادى السينما المستقلة، يبث في الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل "أونلاين" على صفحة النادي بـ"فيسبوك" الفيلم الروائي القصير "كل الطرق تؤدى إلى" روما للمخرج حسن صالح.الفيلم حاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان تنغير السينمائي الدولي، وعلى تنويه خاص من ملتقى أفلام الشباب الذي نظمه المركز القومي للسينما، وشارك في مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.ويعقب عرض الفيلم ندوة يناقشها الناقد والكاتب خالد عيسى عبر صفحة السينما المستقلة لايف السبت المقبل الموافق 8 أغسطس 2020.الفيلم من إنتاج 2017 وتبلغ مدة عرضه ربع ساعة، من بطولة: هبة الحسيني، نشوة طلعت، لولو يحيى، أحمد سامي. ومن إنتاج عمر عاطف.يسرد الفيلم وقائع الليلة الأخيرة في حياة "أمل" الفتاة المصرية الشابة قبل هجرتها بشكل غير شرعى بدون علم أسرتها، لكنها تكتشف حملها من حبيبها الذي تركته منذ شهر.