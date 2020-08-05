نتنياهو يدرس فرض حظر التجول فى إسرائيل

يدرس بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، فرض قيود الإغلاق مجددا وحظر التجول في العديد من المدن، بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في موجته الثانية، بالإضافة إلى تقليل التظاهرات التي تطالب باستقالته، حسبما نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.في السياق ذاته، يعقد المجلس الوزاري الأمني المصغر لدى الاحتلال الإسرائيلي "الكابينت"، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لبحث مدى إمكانية فرض قيود على حركة الإسرائيليين وتنفيذ بعض قرارات الإغلاق لمواجهة الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".من جانبها، أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 76763 حالة، و564 حالة وفاة.