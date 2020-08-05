سولاف درويش بعد كارثة بيروت: يجب على العالم مساندة لبنان

أدانت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، حادث انفجار لبنان الضخم الذي ‏ضرب ميناء العاصمة بيروت.كما تقدمت بخالص التعازي للحكومة والشعب اللبناني الشقيق، في ضحايا حادث الانفجار.وقالت "درويش"- فى بيان لها- نساند الشعب اللبنانى الشقيق فى هذه الكارثة التى تضرب الدولة الشقيقة لبنان، مؤكدة أن الدول العربية والعالم أجمع يقف إلى جوار الشعب اللبناني ويدعمه خاصة في هذه الظروف التي يمر بها.وأوضحت مساعد رئيس الحزب، أن الانفجار سبب خسائر ضخمة على مستوى الأرواح والمستوى المادى، مشيرة إلى أن لبنان بلد عزيزة على قلوب المصريين، ولها مكانتها في قلوب جميع الدول العربية.ودعت "درويش"، العالم الوقوف إلى جوار لبنان الشقيق في مصابها، ودعمها في هذه الظروف التي تحتاج إلى التضامن والتكافل الأخوي بين الشعب اللبناني الشقيق وبين كل الشعوب العربية.وضرب انفجار ضخم، مساء الثلاثاء، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى، إلى جانب أضرار مادية جسيمة، في منشآت عامة وخاصة بينها مقار دبلوماسية.