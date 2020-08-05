إخلاء سبيل منار سامى «فتاة تيك توك» من محكمة طنطا

أصدر المحامي العام لأول بطنطا قرار إخلاء سبيل منار سامي المعروفة إعلاميا بفتاة «التيك توك» وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة 20 ألف جنيه تنفيذًا للحكم الصادر بحقها في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية بالحبس 3 سنوات وكفالة و20 ألفا لإيقاف تنفيذ العقوبة و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.وأوضح هاني بسيوني، محامي فتاة «التيك توك»، أنه سيتم إخلاء سبيل موكلته من مركز شرطة كفرشكر، اليوم الأربعاء، بمجرد وصول خطاب إخلاء السبيل من المحامي العام الأول بطنطا، حيث إنه لم يتم إخلاء سبيلها من قبل نظرا لانتهاء وقت العمل الرسمي بنيابة طنطا وتم استمرار حبسها نظرًا لإجازة عيد الأضحى المبارك.وأضاف أن محكمة جنح كفرشكر حددت جلسة 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات لمحاكمة منار سامى في قضية جديدة بخيانة الأمانة في مبلغ مالى قدره 100 ألف جنيه نظير تعاملات مالية.